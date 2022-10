Algun cop heu deixat de provar un plat pel seu aspecte físic? Sílvia Abril ha visitat Molins de Rei per descobrir la recepta de la capipota, un plat de tradició catalana basat en la utilització de dues parts poc nobles de la vedella. Dos aliments amb moltíssimes propietats nutricionals que se sumen a una llarga llista de menuts com els intestins, els cors, les vísceres, els ronyons o els calls.

Gran part de la tradició gastronòmica catalana està basada en la cuina d’aprofitament. És per això que els menuts han format part dels nostres dies durant tota la nostra història. És curiós que, en l’actualitat, siguin moltes les persones que no els provin per prejudicis previs.

A ‘La Recepta Perduda’, el cuiner Francesc Clanchet del restaurant ‘La Carambola’ assegura que “l’única dificultat que tenen és la barrera de provar-los”. De fet, “menjar fetge i ronyons vol dir menjar ferro, i menjar peus de porc vol dir menjar col·lagen que va molt bé per les articulacions”.

Tot i això, l’expert culinari reconeix que “no els podem consumir cada dia perquè tenen molts greixos i molts d’ells saturats”. Des de ‘La Recepta Perduda’, us fem algunes recomanacions menudes per gaudir de les parts menys valorades dels animals.

El fetge El paté de fetge de porc és un dels menuts més consumits a Catalunya. De fet, és típic veure a nens menjant un entrepà de paté al pati de l’escola. Tot i això, no s’ha de confondre amb el foie, un plat tradicional de França que consisteix en fetge semicuit d’oca o ànec. Francesc Clanchet de 'La Carambola' cuina un plat de fetge a 'La Recepta Perduda' RTVE Catalunya

L’estòmac A Espanya, el plat més conegut elaborat amb l’estómac d’un animal són els calls de vaca o de vedella. Són un aliment natural amb un alt contingut en proteïnes i un índex calòric baix. Tot i això, tenen un alt nivell de colesterol i, normalment, van acompanyats de xoriço, botifarra o pernil, però estan boníssims!