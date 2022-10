Els menuts, els grans oblidats de la cuina

Els menuts són les parts menys nobles de l'animal: intestins, cor, vísceres. Com a parts menys nobles, són les que es menjava el poble treballador o la gent amb menys recursos. A 'La Recepta Perduda', Sílvia Abril visita el restaurant 'Carambola', un dels pocs llocs on s'aposta per aquest tipus de cuina. El seu cuiner, Francesc Clanchet, li ha donat alguns consells per fer plats menuts de primer nivell.