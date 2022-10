La samfaina, un dels pilars de la cuina catalana

La samfaina és un dels pilars de la cuina catalana, juntament amb el sofregit, l'allioli, la picada i el romesco. A 'La Recepta Perduda', la pagesa i verdulera de Molins de rei Àngels Fisas ens dona alguns consells per cuinar aquest plat que va sorgir com a tècnica d'aprofitament. Idealment, s'ha de consumir a l'estiu, una època on podem trobar tomàquets, pebrots i hortalisses de temporada.

Els ingredients principals de la samfaina són la ceba, el tomàquet, el pebrot, l'albergínia i el carabassó, però l'únic límit per preparar-ho és la imaginació. És ideal per acompanyar amb qualsevol classe d'arròs, pasta, carn o peix.