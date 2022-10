Arriba un eclipsi solar parcial: com veure'l?

Queden només quatre dies per gaudir del proper eclipsi solar. Durant el matí del dimarts 25 d'octubre es podrà observar aquest fenomen astronòmic, un esdeveniment que serà parcial i visible al nord-est peninsular d'Espanya, però que també es podrà contemplar a gran part d'Europa, al nord-est d'Àfrica ia l'Àsia occidental.

L'eclipsi de Sol començarà a l'oceà Atlàntic, a prop de la costa d'Islàndia, i s'acabarà a l'Índic, segons dades de la web de l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN). En total, durarà una mica més de quatre hores, uns 244 minuts, i el màxim serà al nord de Nizhnevartovsk, a Rússia, on la Lluna ocultarà el 86% del disc solar.

Aquest fenomen es diferencia de l'eclipsi lunar, l'altre tipus que es pot veure des de la Terra, en què és la Lluna la que tapa el Sol, mentre que l'eclipsi del primer astre passa quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, generant un con dombra.

A la Península Ibèrica com que serà parcial, la Lluna cobrirà el 12% del diàmetre solar a Girona i el 10% a Barcelona . Estarà per sota d'aquesta xifra a la resta de Catalunya i altres comunitats com l'Aragó, Navarra, el País Basc, la Rioja, Cantàbria, Astúries, el nord de Castella i Lleó, el nord de la Comunitat Valenciana i les illes Balears.

¿Com veure un eclipsi solar?

Per observar aquests fenòmens, no s'ha de mirar mai el Sol directament ni fer servir ulleres de sol o remeis casolans com ara radiografies, pel·lícules vetllades o aparells (càmeres, vídeos) i instruments (telescopis, prismàtics) que no estiguin equipats amb filtres solars.

Segons l'Observatori Astronòmic Nacional, el mètode més simple i segur és per projecció, amb dues cartolines i en una finestra, situant-se d'esquena al sol. Només cal fer un forat d'uns pocs mil·límetres al centre d'una cartolina (no cal que sigui circular) i, després, situar l'altra just davant perquè la llum passi pel forat de la primera i es projecti sobre la segona.