Eclipsi de sol aquest dijous 10 de juny

Amb l'arribada de l'estiu meteoròlogic, ja tenim el primer esdeveniment astronòmic d'aquesta estació, un eclipsi solar. A Catalunya serà parcial i es veurà molt poquet, en canvi es podrà veure al nord del continent americà, just durant la sortida de sol.

On i quan serà visible?

Es podrà veure molt bé als Estats Units, Canadà i Groenlàndia, on serà un eclipsi anular de sol, ja que l'astre rei quedarà cobert entre un 60 i 90% per la Lluna. Per tant, el satèl·lit no taparà completament el disc solar i es veurà un anell de sol al volant de la Lluna. Ara bé, en aquesta regió, l’eclipsi es veurà just quan es faci de dia, i per això les condicions més optimes per veure’l es donaran com més a la costa nord-est dels Estats Units. La Lluna començarà a tapar el sol a les 10 hores i 12 minuts (hora catalana), el moment de màxima foscor es donarà a les 12 hores i 41 minuts, i el sol tornarà a quedar destapat a les 15.11h.