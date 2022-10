La coparentalitat, nova forma de criança

A Catalunya les dones tenen el primer fill gairebé amb 33 anys, és a dir, dos anys més tard que fa una dècada i també per sobre de la xifra que es registrava a principis de segle.

A banda de tenir-los més tard, hi ha un altre fenomen demogràfic que és el de la caiguda de la natalitat, o sigui que cada cop la població té menys fills. En una dècada, la xifra de naixements ha passat de prop de 81.000 a vora els 58.000. De fet, l'any 2011 va ser l'últim amb una taxa de natalitat alta.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre els motius d'aquestes tendències destaquen les raons ecòmiques, laborals o de conciliació però també no tenir parella o no ser l'adequada. Una situació que genera noves formes de família i nous models de criança, com l'anomenada coparentalitat.

Criar fills d'una manera diferent

En Marco és pare gràcies a una dona que va conèixer a una pàgina de contactes per aquells que busquen tenir fills en comú sense que hi hagi una relació sentimental. Una comunitat en línia que promou la coparentalitat i on s'hi troba gent de molts perfils diferents, tot i que el més habitual són dones de més de 35 anys que volen ser mares i persones del col·lectiu LGTBI+.

Proliferen grups d'adults que aposten per una criança conjunta i ser reconeguts com a família pluriparental. La llei contempla un màxim de dues persones progenitores però hi ha buits legals, tal com explica Ricard de la Rosa, president de la Comissió de Nous Models de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i que ja ha atès 5 casos. Per això, insisteixen els psicòlegs, la creació d'una família ha de girar al voltant del benestar i les necessitats dels petits i el més important és posar sempre al centre les seves necessitats.