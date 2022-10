Criar en parella sense vincles afectius

En Marco és pare gràcies a una dona que va conèixer a una pàgina de contactes per aquells que busquen tenir fills en comú sense que hi hagi una relació sentimental. Una comunitat online com aquesta que promou l'anomenada coparentalitat. És un fenomen més arrelat a França i que, segons els especialistes en nous models de família, respon en bona part a l'impacte que ha tingut la tecnologia en la vida més íntima de les persones.