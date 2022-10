Malgrat la calor, és temps de castanyes

A les portes de la castanyada, els productors d'aquest fruit preveuen una campanya excel.lent. Per això mantenen preus i es plantegen com a repte desestacionalitzar el producte, és a dir, que la castanya es consumeixi més enllà d'aquesta època.

Aquest cap de setmana Viladrau ha acollit la fira més important del sector. La Fira de la Castanya ha tornat a la normalitat després de la pandèmia, amb una previsió de 20.000 visitants. Alguns fins i tot han creuat la frontera per assistir-hi. L'optimisme dels productors es contagia i pronostiquen que es colliran unes 16 tones de castanya.

La castanya del Montseny

Les castanyes que comprem torrades provenen en un 80% de Galícia. De catalanes costa trobar-ne perquè practicament no n'hi ha al mercat. Als ays 50 es van abandonar els boscos de castanyedes perquè la fusta no era prou valorada. Ara bé, des de fa catorze anys una empresa de Viladrau té un acord amb els propietaris de boscos del Montseny per tornar a posar al mercat la castanya més autòctona.

Al Centre de Manipulació de la Castanya ensenyen com es treballa i tot el procés que hi ha per fer la producció, mitjançant visites guiades als boscos de castanyedes on el primer que s’aprèn és a collir aquest fruit.

La Gemma Solé Coma explica que treballen amb 15 obradors que combinen la castanya amb oli, cervesa o pa. Tota la producció de castanya es torra d'aquesta manera de forma artesanal amb un aparell dissenyat i creat especialment per aquesta tasca.