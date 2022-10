L'actualitat del dia passa per la negociació per reformar el delicte de sedició. En una entrevista al 'Cafè d'idees', la presidenta d'En Comú Podem ha deixat entreveure un possible acord abans d'acabar l'any, quan està previst que es torni a reunir la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat.

Aquesta tarda és previst que Junts reuneixi de manera extraordinària la seva executiva per abordar el cas Dalmases. Membres de la direcció reclamen la dimissió del vicepresident després de l’informe de Magda Oranich, que conclou que el diputat juntaire va "intimidar" una periodista del programa 'FAQS' de TV3.

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, compareixerà avui al Parlament per tractar el relleu al capdavant dels Mossos d'Esquadra. Davant dels grups parlamentaris haurà d'aclarir si té coneixement d'investigacions aturades dins del cos per motius polítics, com va insinuar sense proves l'exconseller d'Interior, Miquel Sàmper.