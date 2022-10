La refineria de Repsol a Tarragona pararà la seva activitat durant 53 dies, l'aturada més llarga de la seva història, per dur a terme actuacions de millora de la seguretat i la competitivitat, inversions per reduir les emissions de CO2 i tasques de manteniment. Per fer això la companyia hi destinarà 100 milions d'euros, que suposa un increment al cost previst inicialment per la conjuntura internacional i la inflació.

El procediment estava planificat per a l'abril i maig d'aquest any, però s'ha endarrerit. Ara, l'aturada ha de permetre tenir les instal·lacions a punt per al pròxim cicle de producció de sis anys, segons ha afirmat el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho.

Gairebé 3.000 treballadors per les tasques Durant la parada, de mitjana hi treballaran 2.900 persones, amb puntes de 3.700 treballadors. Una cinquantena de persones han treballat en la preparació de l'aturada, que comptarà amb 120 tècnics de prevenció. Per dur a terme aquestes tasques Repsol ha contractat 80 empreses auxiliars, la majoria de les quals amb seu o delegació a Tarragona. Pel que fa als 100 milions d'euros de cost, Sancho ha assenyalat que 30 milions d'euros seran per tasques de manteniment i 70 milions d'euros seran per 148 actuacions. D'aquestes, el 30% seran per millorar la seguretat i l'impacte sobre el medi ambient, un 35% aniran directament dirigides a canvis per reduir les emissions de CO2 i un 35% per millorar la competitivitat.

Reduir la contaminació Les tasques dirigides a reduir l'impacte mediambiental permetran que la refineria deixi d'emetre 33.000 tones de CO2, "l'equivalent a una població de 10.000 habitants durant un any", ha afirmat Sancho. El director ha reconegut que la refineria emet anualment 1 tona de CO2 a l'atmosfera, però que l'empresa està compromesa a assolir la neutralitat climàtica el 2050. Així, entre 2016 i 2025 el compromís de la refineria és d'haver disminuït l'emissió de gasos d'efecte hivernacle "entre un 10% i un 12%". Per aconseguir-ho, "la primera palanca és reduir consums, sobretot de gas natural". En aquest sentit, ha reconegut que "la conjuntura" internacional els ha fet accelerar la disminució d'ús de gas natural i substituir-ho per "altres alternatives".