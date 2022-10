El 60% dels nens atesos per Càritas Barcelona viu patiment psicoemocional

El 60% dels infants assistits per Càritas Barcelona viu patiment psicoemocional, el triple que la mitjana de la població infantil de la demarcació, segons un estudi publicat aquest dimecres per l’entitat d’ajuda social. A més, el 89% de les llars amb nens assistides per l’organització viu en un estat de pobresa severa.

El treball 'Cuidar i créixer en fragilitat' assegura que els pares d’aquests nens també pateixen el triple que la resta i que el 60% de les famílies amb fills que acompanyen no tenen un habitatge digne. Segons Càritas, la pobresa econòmica multiplica per dos les possibilitats d’aquests infants de ser persones en risc d’exclusió social quan siguin adults. L’estudi ha enquestat 606 pares i mares i 464 infants.

“El que fa patir més als pares i els penalitza la visió que tenen d’ells mateixos és quan veuen que els fills els demanen alguna cosa que no els poden donar perquè no tenen diners", ha explicat el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets. “Aquestes famílies haurien de poder tenir recursos per fer aquestes coses”, ha afegit.

Exclusió social

La majoria de les llars amb nens ateses per Càritas Barcelona es troba sota el llindar de l’exclusió social, un 89%. En l’àmbit laboral, el 58% té feina, però bona part (39%) no té una feina per a tota la setmana, i el 51% treballa a jornada parcial. “Malgrat que el 91% de les llars ateses tenen algun ingrés, aquest no supera la mitjana de 850 € nets per família, i el 83% assegura que no té recursos suficients per a les despeses pròpies”, ha afegit Feu.

En l’apartat de l’habitatge, el 60% dels nuclis familiars atesos per Càritas Barcelona afirma que no té un habitatge digne: un 31% es veu obligat a viure en una habitació llogada o pis compartit, un 11% en habitatges cedits per una institució o per l’administració, un 9% viu ocupant un pis, i un 8%, en lloguer sense contracte.

El 70% dels pares enquestats assegura que no pot dormir per les preocupacions que tenen, i el 33% dels nens que han participat en l’estudi afirmen no estar de bon humor, un 20% no se sent feliç a casa i un 18% es reconeix trist per la situació de la llar.

“És molt important que hi hagi una estabilitat econòmica a la família perquè els nens es puguin desenvolupar amb normalitat”, ha asseverat Miriam Feu. Per això, Càritas demana que hi hagi una prestació universal per fill a càrrec que permeti cobrir les necessitats bàsiques de la criança com l’habitatge, l’alimentació o les activitats extraescolars.