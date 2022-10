00:50

El 60% dels infants assistits per Càritas Barcelona viu patiment psicoemocional, el triple que la mitjana de la població infantil de la demarcació, segons un estudi publicat aquest dimecres per l’entitat d’ajuda social. A més, el 89% de les llars amb nens assistides per l’organització viu en un estat de pobresa severa. El treball 'Cuidar i créixer en fragilitat' assegura que els pares d’aquests nens també pateixen el triple que la resta i que el 60% de les famílies amb fills que acompanyen no tenen un habitatge digne. Segons Càritas, la pobresa econòmica multiplica per dos les possibilitats d’aquests infants de ser persones en risc d’exclusió social quan siguin adults. L’estudi ha enquestat 606 pares i mares i 464 infants | MARGA ESPARZA