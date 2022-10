Eduard Sala: "Entrar en pobresa és fàcil, sortir-ne és molt difícil"

Càritas Barcelona conclou en el seu darrer informe que prop de la meitat de famílies amb fills de la ciutat es troben en risc d'exclusió social, i alerta que encara que tinguin ingressos aquests no són suficients. Ho ha detallat tot plegat Eduard Sala, cap d’acció social de Càritas Barcelona, insistint que entrar a la pobresa és fàcil, mentre sortit és "molt difícil". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que "és una realitat que hi ha, però no veiem". Diu que el que necessiten aquestes famílies és sentir-se segurs i que "la llar és la clau". I ens acosta solucions per lluitar contra la pobresa i l'exclusió social: "No estem parlant només de necessitat de prestacions econòmiques, hi ha un patiment". ha dit.