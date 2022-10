Josep Tarradellas baixant de l'avió a l'aeroport del Prat, trepitjant el Principat per primera vegada des del 1954. La gernació que l'esperava omplint els carrers de Barcelona, milers de senyeres, fins feia poc prohibides, el seu discurs abrandat al balcó del Palau de la Generalitat, el 'Ja sóc aquí!'. Per primer cop podem veure en alta qualitat les imatges de la retransmissió en directe que es va fer per TVE el dia 23 d'octubre del 1977. Un excel·lent resum de tres hores de directe, al damunt d'aquestes línies.

Aquesta efemèride en permet posar en valor les imatges històriques que TVE Catalunya conserva al seu arxiu d'un procés que va culminar amb el retorn del president de l'exili, ara fa 45 anys

Primers contactes amb el govern Suárez Quan el Consell de Ministres aprova el Decret Llei que restableix les institucions de Catalunya, Tarradellas contesta la trucada dels informatius de TVE. El periodista Joan Armengol li demana el seu parer. Tarradellas és a Perpinyà i parla en castellà per als informatius estatals, amb un discurs preparat que desitjava fer des de feia quasi 40 anys. El president destaca que el retorn de la democràcia s'ha aconseguit pacíficament. Arxiu TVE Catalunya Tarradellas mostra alegria per la retorn de la Generalitat Encara a exili i aprovat el Decret Llei que restableix les institucions de Catalunya, Josep Tarradellas parla per telèfon amb els informatius de TV... Ver ahora A Perpinyà el president es reuneix amb el delegat del govern espanyol Salvador Sánchez Terán. Tracten de quins passos cal donar per a restablir les institucions, la seva tornada i la Generalitat com a govern de Catalunya. El dia 28 de setembre del 1977 es presenten davant la premsa. Avancen els acords que estan tractant. Però Tarradellas no està pas sol. L'acompanyen els diputats catalans Anton Cañellas, Joan Reventós, Carles Güell de Sentmenat, Josep Maria Verde Aldea, Macià Alavedra, Jordi Pujol, Carles Sentís, Gregorio López Raimundo, Josep Maria Triginer i Heribert Barrera. Arxiu TVE Catalunya Tarradellas i Sánchez Terán s'han reunit a Perpinyà Ver ahora

La fi de 38 anys d'exili Quan per fi pot deixar l'exili, Tarradellas no ve directament a Catalunya, sinó que passarà per Madrid. Aquelles darreres hores a França, Tarradellas està acompanyat per les càmeres de TVE Catalunya. Joan Armengol l'entrevista. Es torna a comprometre a recuperar la Generalitat. I demana als catalans que siguin conscients de la importància del seu retorn, com a continuador, diu, 'del president Companys, afusellat per l'estat franquista'. A l'aeroport, Armengol l'acompanyarà fins a l'escala de l'avió, amb la seva esposa Antònia Macià, trasbalsada, i la filla Montserrat. El fill gran Josep roman a Saint-Martin-le-Beau, o casa seva fins aquells moments. Arxiu TVE Catalunya Darreres hores de Josep Tarradellas a l'exili Ver ahora