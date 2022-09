45 anys de la restauració de la Generalitat de Catalunya

Quan el 1938 les tropes franquistes entren a Catalunya fan extingir per llei les institucions catalanes. El govern català marxa a l'exili i el president Lluís Companys és detingut a França per la Gestapo i executat al castell de Montjuïc. Caldrà esperar 39 anys per a recuperar l'autogovern.

Durant quatre dècades, la Generalitat a l'exili dona suport a l'oposició antifranquista i manté obert el debat sobre com hauran de ser les institucions catalanes, un cop recuperades en un context democràtic. Les primeres eleccions legislatives, el 15 de juny del 1977, mostren el suport als partits favorables a l'autonomia. En vista dels resultats, el govern d'Adolfo Suárez posa fil a l'agulla i el 29 de setembre del 1977 deroga, amb el decret 41/1977, les lleis de la darrera dictadura.

En aquell moment existeix TVE a Catalunya, la primera televisió en català, que deixarà testimoni d'aquells esdeveniments per a la Història.