Coincidint amb el Dia internacional per l'Erradicació de la Pobresa, la Taula del Tercer Sector social demana al govern de la Generalitat que posi en el focus de les seves prioritats, l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Sobretot en un moment en què les entitats alerten que la situació és "molt pitjor" que durant la crisi econòmica del 2008 i que feia molts anys que no registraven dades tan dolentes.

La situació de precarietat de les persones ha empitjorat molt en els darrers mesos per l'augment dels preus dels aliments i de l'energia, que ha portat a una situació inflacionista i d'alt cost de vida. Per això les entitats demanen accions polítiques concretes per poder fer-hi front.

Millorar les traves burocràtiques De fet, a Catalunya, dos milions de persones viuen en situació de precarietat, i 690.000 en pobresa extrema, però tan sols 173.000 reben la Renda garantida de ciutadania (RGC) i 86.000, l'Ingrés Mínim Vital (IMV). Hi ha traves burocràtiques que s'han de solucionar i també el temps de resposta en les sol·licituds. La inflació es modera al setembre, tot i l'encariment dels aliments En aquest sentit, la presidenta de la Taula d'Entitats, Francina Alsina, explica que hi ha persones que el mateix mes que presenten la sol·licitud "ja no podran pagar ni l'habitatge ni les factures energètiques ni l'alimentació". Alsina lamenta que el temps de resposta de la RGC és de 2 a 3 mesos, mentre que el de l'IMV és de 4 a 6 mesos.