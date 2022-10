Cuando Ángel Sastre llegó a América Latina el continente era “uno de los grandes olvidados”, por lo que el periodista se propuso “conquistarlo” en términos informativos y el epicentro de la información residía en Venezuela. Durante 15 años ha estado cubriendo las convulsiones de este país que ha dado como resultado Venezuela, crónicas de Ángel Sastre.

“Ahora se vuelve a mirar, pero, levemente. Yo siempre preciso más atención hacia este continente cuyas venas continúan abiertas por la pobreza, desigualdad y violencia”.

“Durante esas coberturas dentro del barrio he encontrado muchas historias que vienen reflejadas y plasmadas en el cómic . De hecho, cuando estaba grabando asesinaron a una persona muy cercana y nos tuvimos que encerrar en una de las casas para poder salir. Muchas noches también empotrado con la tropa de élite que por las noches recorre esos pasillos. A veces peligrosos”.

Tras su fallecimiento y con el transcurso del tiempo, Venezuela ha sufrido una decadencia a nivel económico y social donde la división entre pobres y ricos se ha vuelto “muy fina”. La clase media ha quedado totalmente desbaratada y esta ha huído del país. “El país se ha polarizado, el bolívar no vale prácticamente nada y si bien es verdad que la violencia se ha contenido un poco. Pero, se ha vuelto un país insostenible ” donde quien paga las consecuencias son las clases más humildes que no han podido salir del país.

Venezuela, un lugar donde encontró y perdió a su amor

“Ella era de un barrio humilde. Me acuerdo que por las noches no me dejaba subir a su casa, aunque luego yo, bueno, incursioné de otras maneras. Hasta que un día, hablando por teléfono con ella dos motos la encerraron en el taxi en el que iba. Se bajaron y la mataron a bocajarro. Siete disparos, algunos en la cara. Se cortó el teléfono y escuché la llamada de la madre” Así de desgarrador es el relato del periodista. Él tenía pensado irse a empezar una nueva vida junto a ella y allí tuvo que volver a enterrarla.

A raíz de este suceso, “empezaron las historias como la policía nos llegaba para ofrecernos dinero, vestidos de civiles, para matar su exmarido”. Él estaba localizado, pero, si no pagabas no había manera de detenerlo. La impunidad que existe en Venezuela quedó narrada con nombres ficticios en esa crónica que se llama, La ley del plomo. “Años después encontraron a su exmarido y asesinado por la propia policía en un taller de coches. Probablemente no había pagado lo que correspondía”.