La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha garantit voluntat de diàleg amb la Generalitat després que la crisi de govern hagi arribat al punt àlgid. Per tirar endavant els pressupostos generals pel 2023, ha oferit "mà estesa" tant al president Aragonès com al nou conseller de Territori. A més, ha assegurat que Catalunya és la comunitat on més s'estan executant, en termes absoluts, les inversions en aquest àmbit.

A més, ha defensat que és el territori que més inversió rep en matèria de ports i d'Adif. Ha afegit, en concret, que Barcelona és la província amb major inversió en trens de tota Espanya. En general, Sánchez ja va anunciar que les inversions en transport s'han incrementat lleugerament per l'any que ve, però que suposa un 127% més respecte a la mitjana del període del govern anterior.

"Estem davant dels pressupostos més ambiciosos dels últims 13 anys", ha dit. La inversió a Catalunya per part del Mitma ascendeix a 2.556 milions d'euros, mantenint el nivell record de l'any passat. "Aquests pressupostos sí que compleixen amb l'estatut", ha destacat la ministra. Així, la quantitat d'inversió prevista suposa el 19,4% del total regionalitzable del pressupost d'inversió del ministeri, "per sobre de la contribució de Catalunya al PIB espanyol".

Compromís en l'execució Tot i que ha admès que "potser" no són "capaços" d'executar les inversions "bé o al 100%", la ministra de Transports ha afirmat que el departament està treballant en les xifres d'execució a Catalunya. "Estem treballant per revertir-ho", ha declarat. En aquest sentit, ha dit que el ministeri ja ha executat un 40% més del que es va executar en el mateix període del 2021, una xifra que ja va anunciar la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay. A més, ha defensat també les xifres de licitació: 840 milions d'euros, "el que representa gairebé el mateix que tot l'any 2021". Per la ministra, les licitacions d'execució futura "és una garantia".

Les inversions s'incrementen L'increment de la despesa total a Barcelona és del 5,8%, fins a aconseguir els 1.993,5 milions d'euros. D'aquests, gairebé 1.500 van a ferrocarrils. "És la primera província en esforç inversor del ministeri en tota Espanya", ha dit Sánchez. Tarragona segueix sent la segona província a Catalunya en volum de despesa amb 262 milions d'euros. A Girona, l'increment de la despesa és del 9% i suposa una despesa total de 139,4 milions d'euros. "Estem actuant de forma intensiva entre Maçanet i Portbout", ha destacat. A Lleida, els pressupostos de despesa s'ha incrementat un 9,8%, fins als 81,3 milions d'euros.