L'estació de la Sagrera estarà acabada a partir del 2025

Després de 13 anys d'obres, l'estació de la Sagrera ha superat el llindar del 50% i s'ha fixat la data d'acabament pel 2025. Una data que permet veure la llum al final del túnel. Segons la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ja s'han executat 540 milions d'euros dels 920 que s'han destinat des del ministeri. Aquesta estació servirà com a una nova estació intermodal, on han de confluir l'alta velocitat, Regionals i Rodalies, les línies 4, 9 i 10 del metro i el bus urbà i interurbà.

Tot i que queda molta feina al davant, es preveu que a partir de l'agost els trens de l'R2 de Rodalies passin per les andanes, encara que no podran parar. D'altra banda, la previsió és que l'estació albergui uns 50 milions de passatgers a l'any. En aquest sentit, la ministra ha destacat que es tracta d'una operació "de gran escala" que fa possible "apropar els barris i les persones" de la ciutat.

Sant Andreu Comtal canvia de lloc A més, les obres per posar en marxa la nova estació de la Sagrera també impliquen la reurbanització de la zona i el canvi d'ubicació de l'estació de Sant Andreu Comtal. Precisament, Adif va anunciar el juny del 2021 que la nova estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal entraria en funcionament durant el segon semestre del 2022. Les operacions per posar-la en servei es faran coincidir amb el trasllat de les vies de les línies R2 i R11 al seu pas per la Sagrera. Des del desembre del 2020, els trens de la línia R1 ja passen per la nova estació de la Sagrera, tot i que no s’hi aturen. La incorporació de les línies de Granollers és la pròxima actuació prevista a la Sagrera i, segons han assenyalat des d'Adif, "la intenció" és que les operacions comencin l'última setmana d'agost, i que s'allarguin durant dotze setmanes.

Voluntat de millorar la xarxa de transports La ministra de Transports ha posat en relleu que les obres de l'estació de la Sagrera "sintetitza el compromís del govern amb la millora de la xarxa de Rodalies", i que "la constatació" d'això és que des del 2018 "s'han accelerat totes les actuacions amb un calendari amb fites clares". Tal com ha recordat Sánchez, "l'impuls" en les actuacions es deu, en part, als fons Next Generation, gestionats per Mitma. “�� Les obres de l'estació de la Sagrera avancen al 60%



El 2025 és la data perquè hi comencin a circular trens per la via, encara que no hi podran fer parada.



��️ @ClimentSabater | @RTVECatalunya @radio4_rne https://t.co/m3uqM0l1Lx“ — radio4_rne (@radio4_rne) May 23, 2022 Segons ha apuntat la responsable del Ministeri, aquests fons europeus han suposat una inversió de més 1.000 milions d'euros a Catalunya, 750 milions dels quals s'han destinat al desenvolupament de la xarxa de ferrocarrils.