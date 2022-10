Sens dubte, Mary Santpere era una show-woman: humorista, vedet i actriu. Una artista polifacètica que va triomfar als escenaris, però també a la ràdio, a la televisió i al cinema. Va aconseguir fer-se un lloc en el món de l'humor, dominat per homes. “Clar que una actriu còmica sempre és més difícil que un actor còmic. Sembla que el graciós ha de ser l’home, però moltes vegades, de tant en tant, apareix una dona”, deia 'La reina del Paral·lel' al programa ‘Su turno’ el 1981.

Mary Santpere venia d’una família d’artistes i, segons comenta l’actor Enric Majó a ‘La casa dels còmics’, ella sempre reivindicava el nom de la seva mare “perquè normalment sempre dins del món professional es parlava del pare.” Rosa Hernáez, coneguda popularment com a 'Rosita', era ballarina clàssica, cantant de sarsuela i actriu i va popularitzar el famós 'Remena, nena'. Josep Santpere, 'el rei del Paral·lel', va ser un actor, cantant líric, director, empresari i productor teatral.

Va ser el seu pare qui li va donar un consell que li va marcar la seva vida. El 1987 a ‘Terenci a la fresca’ Mary Santpere explicava que tenia "un complex horrorós" quan era adolescent. Amb 15 anys era molt alta i només pesava 50 quilos. A més, portava un aparell d’ortodòncia. Un dia, pel carrer, un noi li va dir: "Mira si és lletja, que li han posat morrió." Va arribar a casa plorant i va preguntar al seu pare per què era tan lletja. El seu pare li va respondre: "Si, no ets guapa, però tens una personalitat tan gran que si ets llista, que ho seràs, aquesta personalitat et portarà més amunt que a les guapes perquè la bellesa amb els anys se'n va, la personalitat queda". I així va ser.

Segons l’actriu, el seu pare era un home molt avançat a la seva època. Igual de “modern” era el seu matrimoni amb l’actor Francesc Pigrau. En la conversa que tenen els seus nets i netes amb Andreu Buenafuente a ‘La casa dels còmics’ expliquen que el seu avi era més graciós que ella, però davant la fama de l’actriu, la dona treballava i l’home es quedava a casa per tenir cura dels fills, un aspecte poc comú en aquella època.

Una referent de la comèdia

Després de col·laborar a Televisió Espanyola i a la ràdio amb ‘La hora de Mary Santpere’ l’èxit va ser rotund i, fins i tot, l’actriu va fer gires per Amèrica. Va ser una dona que va obrir pas a les noves generacions de còmiques. Les actrius Sílvia Abril i Alba Florejachs coincideixen a dir que Mary Santpere ha estat un referent per a elles sense ser conscient, sense que s’haguessin adonat. “Sense que ella hi fos i que no hi prestéssim atenció, ja era important per nosaltres perquè entens que hi ha algú que és una dona que ho ha fet abans que tu i ho entens des de petit que tu pots fer-ho perquè és un exemple que tens allà”, Florejachs.

Enric Majó, Andreu Buenafuente, Sílvia Abril i Alba Florejachs RTVE

“Va ser innovadora, transgressora, una dona brutal, espectacular“

Sílvia Abril havia vist a Mary Santpere a la tele amb La Trinca, però mai van coincidir. Assegura que coneixia poques coses d’ella i que amb ‘La casa dels còmics’ ha pogut investigar més sobre la seva figura i s’ha adonat que és “una dona inspiradora”: “He descobert que era una dona que per l'època que li va tocar viure va ser innovadora, transgressora, una dona brutal, espectacular perquè va coincidir amb una guerra. Va tenir uns pares que es dedicaven a la comèdia, cinc germans a casa. Va passar de tot i la comèdia sempre es va obrir pas en la seva vida.”