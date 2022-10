Si estàs pensant a fer el teu sabó natural a casa, t’interessa llegir això. Irene Menéndez, de l’empresa de cosmètica natural Ideimperfecta, detalla els passos a seguir per crear el teu propi sabó de romaní a casa, apte per a tota mena de pells. L’experta, una moly de 'Va de Verd' explica al programa presentat per Maria Gómez tot el que necessites per fer-lo.

1. Pesa tots els ingredients El primer que hem de fer és pesar tots els ingredients. En aquest cas, per fer mig quilo de sabó necessitem 240 grams d'oli d'oliva, 80 grams d'oli de coco i 40 grams d'oli de ricí. D'altra banda, caldrà fer el lleixiu amb 106 grams d'aigua destil·lada i 48 grams de sosa. I finalment, perquè el sabó tingui color i olor, farem servir 5 grams de romaní en pols, 5 grams d'oli essencial de romaní i fulles de romaní per a decorar. Els ingredients per fer sabó de romaní RTVE Catalunya

2. Prepara el lleixiu El primer pas és preparar el lleixiu i per a això cal protegir-se amb mascareta, ulleres i guants. Simplement, cal tirar la sosa sobre l'aigua, mai a l'inrevés i barrejar-ho tot molt bé fins que s'hagi dissolt completament. Això és una reacció exotèrmica que allibera energia i farà que pugi molt la temperatura.

3. Barreja Una vegada que s'ha dissolt la preparació del lleixiu, hauràs de refredar-la una mica utilitzant aigua amb gel. Has d'acabar tenint els olis i el lleixiu a la mateixa temperatura: 32 graus. Es fica la batedora en el recipient on tens els olis barrejats i es llença el lleixiu. Després hauràs de batre i veuràs que anirà canviant el color. A continuació, ficaràs el romaní en pols que farà que s’endureixi la barreja i, finalment, l’oli essencial de romaní. És millor barrejar aquest últim ingredient sense fer servir la batedora, encara que si fos necessari, pots usar-la una mica. Irene Menéndez, de Ideimperfecta, barreja els ingredientes per fer sabó RTVE Catalunya

4. Modelar i decorar Aboca la barreja del sabó en un motlle de silicona. Si no en tens, pots emprar un tetrabrick tallat. Quan ja estigui tot dins del recipient, dona cops suaus al motlle perquè el sabó quedi pla. Seguidament, podràs decorar la superfície amb un escuradents i posar-li damunt fulles de romaní. Fica la barreja de sabó en un motlle RTVE Catalunya