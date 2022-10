Aragonès manté el to amb Junts

La situació d'excepcionalitat que viu l'Executiu s'ha fet notar al Parlament durant la Sessió de Control, a 24 hores que s'iniciï la consulta a la militància de JxCat per decidir si continua o no en el Govern. El president Aragonès manté el to amb els socis del Govern: respecta la consulta interna de Junts i reitera la voluntat de mantenir la coalició.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha allargat aquest dimecres la mà als seus socis de Junts per Catalunya, per intentar apropar posicions i evitar la seva sortida del Govern, i s'ha mostrat "convençut que hi ha marge per arribar a acords" en les tres condicions que li plantegen.

En la sessió de control al president català en el ple del Parlament, Aragonès ha llançat un missatge conciliador cap als seus socis. "Vull que aquest Govern continuï", ha remarcat Aragonès en resposta a la intervenció del líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, a qui ha advertit que "Catalunya necessita un govern estable" i "dedicat al cent per cent al servei de la ciutadania", sense els "dubtes" dels partits que el conformen i amb la "màxima lleialtat institucional".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit acció coordinada a Madrid entre ERC i Junts, en els temes consensuats al Govern. Així ho ha afirmat durant la sessió de control d'aquest dimecres al ple del Parlament, en la resposta al president del grup de Junts, Albert Batet, que ha apel·lat a la "generositat i responsabilitat", i li ha reclamat els tres punts que el líder de Junts, Jordi Turull, va posar sobre la taula del president aquesta setmana.