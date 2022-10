Jaume Balagueró ens presenta Venus, el seu darrer film, que s'estrena en la inauguració del Sitges Film Festival 2022. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'aquesta pel·lícula de por, que també té suspens, drama, superació i empoderament. "Són moltes coses. Hi ha de tot en aquesta pel·lícula", ha assegurat.

Segons ha explicat una mica el mateix director sobre un film "sorprenent", l'inici és "realista": una noia que treballa de gogó en un club i acaba robant una bossa plena de drogues de disseny, dels amos del local. Intenta fugir i s'acaba amagant en un edifici, on trobarà quelcom "potser encara pitjor del que fuig". "Es trobarà atrapada entre dos horrors", ha detallat l'artista.

Així, de nou, apareix un edifici com a protagonista en un film de Balagueró. Assegura que "no és una cosa conscient" que les històries passin en un lloc on agafa "molt protagonisme"; en aquest cas, amagant errors "innombrables". El director destaca que l'edifici Venus és el que dona nom a la pel·lícula, una tipologia de noms que li agrada molt.

La pel·lícula està produïda per Álex de la Iglesia, que li va encarregar el segon projecte del seu segell sobre films de terror. A partir d'aquí, va aparèixer una història que li venia de gust explicar. En concret, un film "de dones". "És una pel·lícula centrada en uns personatges que tots són dones. M'agradava molt aquesta idea. I tornar a les arrels del terror, sense prejudicis, d'una forma total", ha argumentat el cineasta.

El director de cinema especialitzat en terror assegura que el film està pensat per a un públic com el del Sitges Film Festival, i és idònia per inaugurar-lo. Després dels festivals de Toronto i Austin, Balagueró detalla que va ser "una festa pels espectadors, de celebració, de crits, d'aplaudiments..."

“☕ Jaume Balagueró explica que 'Venus' està pensada per un públic com el de #Sitges2022 | @jbalaguero



��️ "L'hem presentat a altres festivals i va ser una festa per als espectadors".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/QJvlHt5hUQ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 5, 2022

En l'entrevista ha aprofitat per recomanar a la gent que vagi a veure Venus al cinema, en una sala fosca amb pantalla gran. I també que es miri amb més gent, ja que "t'ho passes molt bé" i "quan t'ho passes molt bé, agrada compartir-ho". "És meravellosa per anar amb amics, família i deixar-te portar per aquest viatge absolutament boig com a l'horror i el divertiment", ha argumentat.

Escèptic amb els fenòmens paranormals Balagueró admet que, tot i la temàtica de les seves pel·lícules, no creu en els fets paranormals, tot i que li encantaria. "Una de les coses que més m'agradaria a la vida és veure un fantasma, o un extraterrestre. Em tornaria boig, pagaria. Però no, soc una persona molt científica. Molt racional", ha argumentat, assegurant que no ha cregut mai veure un fantasma. "Les coses més estranyes sempre tenen una explicació racional", detalla. “☕ Jaume Balagueró recomana veure 'Venus' al cinema, amb una pantalla gran i una sala fosca | @jbalaguero #Sitges2022



��️ "És una pel·lícula per veure amb més gent".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SKrCoBx1pT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 5, 2022 El cineasta ve de família de metges. El seu avi era el doctor Balagueró, i tenia certes aficions al món fantàstic, amb una biblioteca de tota mena sobre mitologia, ufologia, bruixeria... segons ha detallat, barrejat amb llibres de medicina i ginecologia. "Això va ser un arrencament", reconeix. També admet una "afició" i una "herència" al cinema, ja que havia gravat pelis amb Súper-8.