Jaume Balagueró ens presenta Venus, el seu darrer film, que s'estrena en la inauguració del Sitges Film Festival 2022. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que és una pel·lícula de dones que li venia de gust fer, així com tornar a les arrels del terror. El director de cinema especialitzat en terror assegura que el film està pensat per a un públic com el del Festival de Sitges.