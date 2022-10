Ja fa temps que el món de l'animació va deixar d'estar dirigit exclusivament al públic infantil. Això ha fet que puguem gaudir de pel·lícules com 'Black is Beltza II: Ainhoa', el nou projecte d'animació del director de cinema i músic Fermín Muguruza.

La seva protagonista, Ainhoa, és una jove de Cuba que vol aprendre euskera abans de viatjar a la terra del seu pare: el País Basc. "Els idiomes petits ens fan més grans", reconeix el director."Jo vaig nèixer a una dictadura feixista on va estar totalment prohibit parlar euskera", afegeix. És aquest motiu el que l'impulsa a donar sempre molta visibilitat a la seva llengua.

Aquesta pel·lícula és la segona part de 'Black i Beltza' (2018), un film ambientat en els anys seixanta que va ser nominat al Premi Gaudí a la millor pel·lícula d'animació, basat en la novel·la homònima d'Haraitz Cano i el mateix Muguruza i il·lustrat per José Alderete.

La seqüela transcorre vint anys després, el 1988. Una època marcada per la droga. "El que vull plantejar és com s'han utilitzat les drogues dures il·legals per finançar guerres contra les revolucions que van marcar el nostre futur als anys vuitanta", reconeix.

“"Tinc molts amics i companys que van morir per culpa de l'heroïna". “

El film és un homenatge al seu germà, Íñigo Muguruza qui va morir el cinc de setembre de 2019. "Aquesta pel·lícula ha servit com una teràpia personal. Per fer un homenatge al meu germà, hi ha un moment al film on es fa un concert de Kortatu, el grup on tocàvem junts", reconeix.

Fermín Muguruza, a més de director, és un músic consagrat. Per tant, no és d'estranyar la importància de la banda sonora a les seves pel·lícules. En aquest cas, la música original va anar a càrrec de Maite Arroitajauregi 'Murseco', guanyadora del Premi Goya a la Millor Música pel seu treball a 'Akelarre'.

'Black is Beltza II: Ainhoa' va més enllà de la pel·lícula i la música. Es tracta d'un projecte transmèdia que inclou un còmic dibuixat per l'artista catalana Susanna Martín. "El guió és el mateix, però Susanna Martin ha agafat un altre punt de vista. Li ha donat una altra dimensió", afirma el director.