Punts de vista - Entrevista a Fermín Muguruza

Ja fa temps que el món de l’animació va deixar d’estar dirigit exclusivament al públic infantil. El director de cinema i músic Fermín Muguruza estrena ‘Black is Beltza II: Ainhoa’, la segona part d’una saga on, en aquest cas, la protagonista és una noia que vol aprendre euskera per viatjar al lloc on va nèixer el seu pare: el País Basc.