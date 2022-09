El musical 'Ghost' arriba a Barcelona

L'adaptació musical de 'Ghost' s'estrena aquest divendres al Teatre Tívoli amb Let's Go Company, després d'haver estat dues temporades a Madrid. Es tracta de l'adaptació de l'oscaritzat drama romàntic del 1990 protagonitzat per Patrick Swayze, Demi Moore i Whoopi Goldberg.

L'obra, que fa parada a Barcelona fins al 27 de novembre, està protagonitzada per David Bustamante i Ricky Merino, que s'intercalaran el paper de Sam, i compta amb un repartiment format per Ana Dachs (Molly), Christian Sánchez (Carl) i Ela Ruiz (Oda Mae).

El repartiment principal de 'Ghost, el musical'

La producció original ha estat dirigida per Federico Bellone, amb Albert Garcia com a director resident de les funcions a Barcelona. En la roda de premsa de presentació de l'espectacle aquest divendres, David Bustamante ha assegurat que "sempre s'ha sentit molt lligat" a la pel·lícula original, la preferida de la seva mare.

Foto de grup dels principals intèrprets de 'Ghost, el musical'

L'espectacle compta amb un ampli equip de 55 persones per la presència de trucs de màgia i efectes especials a l'escenari que recreen les escenes més icòniques de la pel·lícula. Bustamante assegura que "aquesta era l'oportunitat que estava esperant" per a experimentar amb el teatre musical, de la qual en surt "molt content". De fet, creu que "ara ja no concep una carrera com a cantant sense aquest vessant teatral", i que la valoració que en treu és "totalment positiva".

'Ghost, el musical' es pot veure fins a finals de novembre

'Ghost, el musical' narra la relació entre Sam i Molly tant en vida com després de la seva mort en un atracament. Sam queda atrapat entre tots dos mons per protegir la seva noia de la mateixa amenaça que li va prendre la vida. Contacta amb Molly a través d'Oda Mae, una estafadora que es fa passar per vident i que inesperadament desenvolupa la capacitat per fer de pont entre el món dels vius i el dels morts.