01:39

David Bustamante encapçala el repartiment d'aquest drama romàntic que a la gran pantalla van protagonitzar Patrick Swayze, Demi Moore i Whoopi Goldberg

Arriba a Barcelona 'Ghost, el musical', l'espectacle basat en l'oscaritzat drama romàntic del 1990 protagonitzat per Patrick Swayze, Demi Moore i Whoopi Goldberg.

'Ghost, el musical' narra la relació entre Sam i Molly tant en vida com després de la seva mort en un atracament. Sam queda atrapat entre tots dos mons per protegir la seva noia de la mateixa amenaça que li va prendre la vida. Contacta amb Molly a través d'Oda Mae, una estafadora que es fa passar per vident i que inesperadament desenvolupa la capacitat per fer de pont entre el món dels vius i el dels morts.

Amor, humor, intriga i allò sobrenatural units a unes cançons inoblidables i uns efectes escènics extraordinaris donen lloc a l'experiència perfecta que agrada a tots els públics. | AGNÈS BATLLE