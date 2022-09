Javi Martín: "Podemos hacer humor de absolutamente todo"

Javi Martín ha publicado el libro Bipolar y a mucha honra en el que cuenta cómo es su vida y su enfermedad. Pero antes de que se lo diagnosticaran no sabía “nada”. “Seguramente yo también hice bromas sin saber qué significaba. Sí tenía personas en mi entorno, sabía que habían ido al psicólogo, pero tampoco te contaban por qué. De trastornos mentales no sabía nada”, ha contado en Las tardes de RNE.

El actor que se popularizó en los años 90 presentando el programa de televisión Caiga quien caiga junto al Gran Wyoming ha explicado que para él “no hay líneas rojas” en el humor. Lo define como “una válvula de escape” y “muchas veces es una manera de sanarte de lo que te ha pasado”.

“Creo que podemos hacer humor de absolutamente todo. Es verdad que habrá que ver en qué contextos, con qué personas. En mi libro hablo con mucho humor de todo lo que me ha pasado: sobre todo de los subidones, de esas fases maníacas y es verdad que la fase depresiva la cuento de otra manera. Por supuesto, ese intento de suicidio no tiene mucha gracia para mí. Creo que es una manera de sacar muchas cosas que nos duelen a veces y con el humor se pueden expresar muy bien”.

El primer aviso

Estaba de fiesta familiar un 24 de diciembre “con amigos antes de la cena familiar y simplemente me empecé a encontrar mal” y pensó “que me muero, que me estoy muriendo”. Se puso a llorar en medio de la fiesta. “La verdad que no se dio cuenta mucha gente, alguno me miraba como '¿le pasa algo?'. De repente abrí los ojos y sentí que había pasado a otro plano de realidad”.

“La fase maníaca es una cosa muy curiosa porque muchas personas con este trastorno lo vivimos y es muy especial, es maravilloso. Cuando tú estás dentro tienes muchísima energía, sientes los colores, las formas, los olores, la música, lo sientes de una manera muy especial y luego te da mucho por la espiritualidad”.

“Tienes conexiones extrasensoriales, puedes hablar con espíritus, hablas con las plantas, con los animales. Todo esto lo sientes verdaderamente. A veces es difícil tratarnos porque es tan maravilloso que no quieres bajar de eso. Lo hablaba con mi psicóloga y le decía que quiero volver a las lucecitas, porque cuando volví la vida me resultó un poco gris. Yo quería volver a aquello”.