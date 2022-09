El joven Manfred estaba contento. Su padre, Erwin Rommel, el famosísimo y prestigioso mariscal de campo del ejército alemán, estaba en casa. Había dejado por unas horas sus obligaciones militares, en plena guerra, para visitarles. Era el cumpleaños de mamá y los tres iban a disfrutarlo. La casa familiar de Herrlingen, en Baden-Württemberg, se empezaba a llenar de felicitaciones y regalos. Sin embargo, a menos de mil kilómetros de distancia, el destino daba un giro total a sus vidas, al devenir de Alemania y del mundo entero. Era 6 de junio de 1944.

El general Rommel, el laureadísimo héroe de la I Guerra Mundial, condecorado con varias cruces de hierro, era el encargado de defender la Francia ocupada de una posible una invasión aliada... Cuando sonó el teléfono, Manfred vio como su padre se preocupaba. Mucho. ¿Cómo podía estar sucediendo? ¿Un desembarco masivo? Lo que estaba ocurriendo en las playas de Normandía devolvió de golpe al general a la realidad. Debía regresar al frente.

Manfred no olvidaría jamás ese momento en que el cumpleaños debió posponerse. Esa no sería la última llamada que recibiría su padre en su presencia y que les rompería el corazón.

Militar por vocación

Erwin Rommel fue un niño prodigio y se sacó la carrera de Ingeniería fácilmente. Llegó a construir con sus manos un planeador a tamaño natural. Pero el ejército le atraía. Se alistó en 1910 y probó la dureza de la lucha en la Gran Guerra. Su capacidad de adaptación al entorno y su inteligencia le llevaron hasta la cima del estamento militar. Durante la II Guerra Mundial se situaba con sus tropas en el campo de batalla, no como sus colegas que permanecían lejos, en los cuarteles. Además, escribía sobre táctica militar. Adolf Hitler le leía entusiasmado. Sus manuales eran de obligada lectura en las escuelas militares.

El libro sobre tácticas militares que dio fama a Rommel y que se hizo indispensable en las academias militares rtve

Siendo ya general, se negó a que sus tropas participaran en un desfile frente al jefe de estado Adolf Hitler, rodeadas por las SS. Rommel dijo que si el Füher no se sentía seguro frente a sus soldados, estos no desfilaban. Al final, los que no lo hicieron fueron los temidos SS. El incidente casi quedó en nada.

Viendo su valor y dotes de mando, el Führer le nombró jefe de su guardia personal. Rommel lo tenía tan cerca que empezó a conocerle bien. Le veía con sus ataques de histeria, gritando sus obsesiones, viviendo demasiados momentos bajo unos delirios de grandeza que ponían en peligro a los soldados alemanes en misiones condenadas al fracaso. Hitler no había aprendido mucho de sus libros, ignoraba las normas básicas de la táctica militar.

En cuanto pudo, Rommel pidió un nuevo destino y huyó de aquellos despachos. Regresó al campo de batalla en el norte de África. En El Alamein, a solo 260 kilómetros de El Cairo, sus tropas se quedaron sin gasolina por un mal cálculo de Hitler. Rommel ordenó la retirada, lo que enfureció al Führer. En realidad, no temían ninguna posibilidad: los norteamericanos habían descifrado la máquina Enigma y leían todos sus mensajes.

El general Rommel recibió el apodo de 'El Zorro del Desierto' por su gran capcidad táctica y aplicación de la estrategia militar sobre el terreno rtve

Mientras, en 1944, en Berlín, los generales de carrera, compañeros de Rommel admitían que la derrota estaba cerca. Rommel les hablaba de la locura del Führer. Quería que lo detuvieran, juzgarlo y encarcelarlo. Pero los demás querían matarlo. En julio pusieron en marcha la Operación Valkiria. El coronel de estado mayor von Stauffenberg accionó la bomba en unas instalaciones donde se encontraba Hitler, pero no terminó con su vida.

Adolf Hitler descubrió las opiniones de Rommel. Supo que le habían propuesto sustituirle. Pero no podía condenarlo a muerte ante una opinión pública y un ejército que le idolatraban. Ahí fue cuando se recibió la segunda llamada en la casa familiar de Herrlingen.