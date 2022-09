Imagineu-vos que esteu treballant a un magatzem d'objectes perduts i, de sobte, arriba una maleta amb roba de nadó i restes humanes. Què faríeu? Aquest és el plantejament d''Objetos', una pel·lícula dirigida per Jorge Dorado i protagonitzada per Álvaro Morte, Verónica Echegui i China Álvarez.

Escrita pel guionista Natxo López, el film és una història de cerca i fugida cap endavant. Està situada al sòrdid món del tràfic de persones i ens parla d'individus que cuiden els objectes com a persones i de qui tracta a les persones com a objectes.

01.46 min 'Objetos', estreno 30 de septiembre

Álvaro Morte i Jorge Dorado, una combinació guanyadora El director i l'actor gadità han visitat 'Punts de vista' per presentar aquest film que s'estrena divendres a totes les sales de cinema. Una coproducció entre Espanya, Argentina i Alemanya que compta amb la participació de RTVE. 'Objetos' no és el primer projecte on el director i l'actor han treballat junts. Ja ho han fet en les sèries 'El embarcadero' i 'The Head'. Dorado, entre riures, diu que són com Jack Lemon i Wilder: "Ha anat coincidint. Ens hem trobat pel camí i han aparegut els personatges i les històries que ens han anat encaixant, agradant i, sobretot, emocionant". Álvaro Morte ha puntualitzat que "cada cop que ha treballat amb Jorge Dorado ha sortit molt content amb el resultat final". "Quan em va trucar després d'haver treballat amb ell, sabia que fer aquesta pel·lícula amb el guió de Natxo López era una garantia d'èxit", afegeix l'actor. “









La repercussió mediàtica de 'La Casa de Papel' Álvaro Morte és un actor molt reconegut internacionalment. Sobretot, per la interpretació de 'El Profesor' a 'La Casa de Papel'. Un fet que es pren amb humor: "El que s'ha de fer és no pensar gaire en el tema. És una cosa que ha succeït, que no puc controlar i que he d'intentar gestionar amb la naturalitat més gran possible dins de l'estrany que és. Hi ha una part més incòmoda, però també penso en totes les coses bones que m'ha aportat aquest personatge i compensa moltíssim. Seria molt desagraït per la meva part queixar-me d'això. Al contrari, estic encantat", afirma l'actor. “









