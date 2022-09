Punts de vista - Álvaro Morte, Jorge Dorado, Carme Portaceli

Álvaro Morte i Jorge Dorado visiten 'Punts de vista' per presentar 'Objetos', una complexa història de cerca i fugida cap endavant. Situada al sòrdid món del tràfic de persones, ens parla d'individus que cuiden els objectes com a persones i dels qui tracten les persones com si fossin objectes. És una coproducció entre Espanya, Argentina i Alemanya i compta amb la participació de RTVE. S'estrena el 30 de setembre a les sales de cinema. Dramaturga coreògrafa i directora d'escena.

Carme Portaceli va assumir la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el 2021. El TNC no és un espai nou per a ella, perquè és una de les directores que més ha dirigit a les seves sales. De fet, és l'única directora que ha fet tres direccions a la Sala Gran. L'auca del senyor Esteve (2010), Frankenstein (2018) i Mrs Dalloway (2019).

EnJazz, codirigida per María Ferrer i Aurélien Darbellay, és una companyia de dansa i arts escèniques fruit de la seva col·laboració artística començada en el 2014. L'espectacle "Just a Mood" és una peça de dansa creada a partir de l'obra de Teddy Wilson, un mestre de l'era del swing, pianista, arranjador i director d'orquestra afroamericà. Després de fer temporada al Golem's Teatre, torna "Just a Mood" a la Sala Versus Glòries fins al cinc d'octubre.