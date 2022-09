La tercera nit de les festes de la Mercè de Barcelona ha transcorregut sense incidents greus. El desallotjament a Plaça Espanya, centre de diversos concerts durant aquesta última nit, ha estat llarg amb calma tensa. Tot i això, les autoritats policials han detingut una vintena de persones relacionades amb furts, aldarulls i una agressió amb arma blanca a un noi.

Aglomeracions que acaben amb un desallotjament tens

Els assistents arribaven a la festa per veure el concert Stay Homas. S'hi va aplegar molta gent. Els adolescents venen amb una mica de por després dels aldarulls de la nit anterior, segons han explicat a RTVE. Alguns, fins i tot, explicaven a RTVE que havien discutit amb els pares sobre l'hora de tornar a casa, encara que consideren que el que va passar la nit anterior van ser "fets aïllats" i resten importància. Tres noies, fins i tot, mostren com porten les bosses amb cadenat perquè no els robin. També moltes mares han acompanyat els seus fills.

Calma tensa durant el desallotjament a Plaça Espanya després de la fi dels concerts RTVE Catalunya

A partir de les 3 hores, a Plaça Espanya s'acabava la música i s'ha començat a viure una calma tensa. Un grup comença a llançar dues ampolles a uns antiavalots de la Guàrdia Urbana i han llançat algun petard puntual. Els antiavalots dels Mossos s'hi afegeixen per reforçar el desallotjament. I els de Guàrdia Urbana han anat desallotjant des de la part superior de l'avinguda Maria Cristina fins a les torres venecianes perquè la brigada de neteja pogués començar a treballar.

Alguns es resistien a marxar, i llancen alguna ampolla més, però finalment cap a les 5 hores s'acaba desallotjant de tot sense incidències. Tot i que des de l'Ajuntament es va insistir a dir que es reforçaria la seguretat, la presència policial no es va notar al principi.

A Palau Reial-Zona Universitària la imatge predominant era d'aglomeracions. Hi ha hagut problemes amb l'àudio del concert de Lola Indigo. Molta gent indignada va marxar en veure que no s'arreglava. En aquella zona s'ha regulat l'accés al metro per evitar amuntegament de la gent a les andanes.

A la zona del Moll de la Fusta també hi havia concerts amb bastant gent, algun parell d'agents de Mossos passaven patrullatge amb moto. Un ambient molt diferent es va viure a la Platja Bogatell i a la Barceloneta, totalment buides perquè no hi havia concerts programats.