El primer test del món que pot predir quin serà el tractament més indicat per a cada pacient amb càncer l'ha desenvolupat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), un dels centres de referència d'Europa. En el Dia Internacional de la Recerca en Càncer hem entrat a les unitats d'aquest centre on es desenvolupen els tractaments del futur, com ara els 40 nous fàrmacs que s'han tirat endavant en l'última dècada.

Al Laboratori de Genòmica del Càncer del VHIO centren els esforços en trobar tècniques que permetin pronosticar si un pacient patirà recaigudes, si necessitarà més o menys quimioteràpia o el risc de que faci metàstasi. Tot es pot saber, per exemple, mitjançant una biòpsia líquida, és a dir, a partir de l'anàlisi d'una mostra de sang: "sabem que hi ha tumors que són difícils de detectar perquè no alliberen ADN", explica Ana Vivancos, la cap del laboratori.

09.54 min Entrevista amb Isabel Fabregat de l'Idibell | OLGA RODRÍGUEZ

La recerca és clau en la predicció del comportaments dels tumors cancerígens per detectar-los aviat i personalitzar-ne els tractaments. Al VHIO en el darrer any s'hi han fet més de 800 assajos clínics amb la participació de 800.000 pacients. Vivancos assenyala que "si volem fer servir drogues que reactivin el sistema immune i siguin capaces de batallar contra les cèl·lules tumorals i eventualment eliminar-les hem d'entendre com està defensant-se el tumor".

Diuen que el futur és la immunoteràpia i alguns pacients ja reben tractaments experimentals. De fet, cada vegada es dissenyen teràpies més personalitzades adaptades a les necessitats i les circumstàncies de cada malalt.