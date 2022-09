La investigació salva cada cop més vides

El primer test del món que pot predir quin serà el tractament més indicat per a cada pacient amb càncer l'ha desenvolupat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), un dels centres de referència d'Europa. Dia Internacional de la Recerca en Càncer hem entrat a les unitats d'aquest centre on es desenvolupen els tractaments del futur, com ara els 40 nous fàrmacs que s'han tirat endavant en l'última d'ecada.

La recerca és clau en la predicció del comportaments dels tumors cancerígens per detectar-los aviat i personalitzar-ne els tractaments. Al VHIO en el darrer any s'hi han fet més de 800 assajos clínics amb la participació de 800.000 pacients.