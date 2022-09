09:54

En el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, especialistes i investigadors destaquen que la investigació permet salvar moltes vides

Aquest dissabte 24 de setembre és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Una malaltia que encara fa por i que és una de les principals causes de mortalitat, tot i que en els últims s'han aconseguit avenços importants. La investigació és i continuarà sent clau per augmentar la supervivència dels pacients, mitjançant tractaments cada vegada més personalitzats i eficaços. | OLGA RODRÍGUEZ