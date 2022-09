Salut prepara una norma per prohibir fumar en l'espai públic

El conseller de Salut, Josep M. Argimon, ha anunciat aquest divendres que el departament prohibirà fumar en tot espai públic. En una entrevista als Matins de TV3, el titular de Salut ha concretat que la normativa no permetrà fumar en els espais públics, en parades d'autobús o terrasses.

És una mesura que encara s'ha de presentar al Govern i tramitar al Parlament. Segons ha explicat el conseller, la norma contempla, a més de les terrasses de bars i restaurants, la prohibició de fumar també a les entrades i sortides d'escoles i a les marquesines de transport públic.

L'objectiu és reduir el nombre de fumadors i, per això, també se subvencionaran els tractaments per deixar de fumar a les persones amb una renda inferior als 18.000 euros. Salut calcula que s'hi podrien beneficiar unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Els restauradors, sorpresos

Els restauradors es mostren “sorpresos” que no els hagin consultat la prohibició de fumar a les terrasses. Ho ha explicat aquest divendres el director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, assegurant que "no hi havia cap problema" en aquesta matèria i que s’ha pres sense conèixer "la realitat" dels usuaris.

Pallarols ha retret al conseller que no s’hagi reunit mai amb el sector tot i haver-li fet "desenes de peticions". El director del gremi també ha qüestionat directament l’anunci, el qual considera que s'ha fet amb poca "coherència", ja que en el moment àlgid de la pandèmia ja es va fer aquest debat, on segons Pallarols, Argimon va dir que "ja n’hi havia prou de prohibicions".

“Hi ha dubtes de la capacitat legal que té la Generalitat d'aprovar aquesta decisió“

Pallarols ha avança que, si s'aprova la llei, la denunciarà i anuncia també que el conseller no té respecte pel sector: "Crear un problema quan els usuaris de les terrasses confirmen cada dia que no hi ha problemes de convivència. Les enquestes recents del Gremi així ho validen. Hi ha dubtes de la capacitat legal que té la Generalitat d'aprovar aquesta decisió".