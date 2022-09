Polèmica per l'anunci de Salut de voler prohibir fumar a les terrasses

El conseller se Salut, Josep Maria Argimon, anuncia que el departament estudia una norma per no permetre fumar als exteriors.

Al carrer, les opinions són diferenciades, i els restauradors ja han dit que denunciaran la mesura si tira endavant. Els restauradors creuen que la mesura no està justificada i que perjudica el sector. A Ràdio 4, el director del gremi de restauració de Barcelona, Roger Pallarols, diu que l'anunci del departament de Salut és irresponsable, i ho portaran a la justícia.

Pel que fa a l'opinió dels ciutadans, n'hi ha de tots colors. Així ens ho expliquen alguns d'ells. Els metges també diuen la seva. A aquesta emissora, Joan Lozano, Coordinador del grup de Tabac del CAMFIC, celebra la mesura i respon als restauradors: la prioritat ha de ser la salut dels ciutadans. Segons una enquesta recent del gremi de restauradors, per cada tres no fumadors que prohibirien fumar a les terrasses, n’hi ha set que no ho veuen necessari. Són les primeres reaccions a la proposta del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, de fixar una nova llei que prohibeixi fumar en diversos espais públics... ho ha explicat aquest matí en declaracions a TV3.

També ha explicat que a partir del pròxim mes de gener s'oferirà gratuïtament el tractament substitutiu de la nicotina a les persones amb rendes més baixes de 18.000 euros. Una mesura per combatre el tabaquisme que segons Salut podria arribar a unes 600.000 persones que fumen i que es troben en aquest llindar.

Una norma que el govern podria presentar en les pròximes setmanes i que segons Salut no envaeix competències i haurà de seguir el tràmit parlamentari. INFORMA: ANNA PUJOL.