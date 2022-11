Se ha convertido en una tradición, muy esperada por los seguidores del programa Metrópolis , dedicar una emisión al Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions que, en su edición de 2022, regresó a la presencialidad y volvió a ser el punto de encuentro de algunas de las mentes más creativas del mundo, tras los años de virtualidad a causa de la pandemia severa. De hecho, las consecuencias del confinamiento global aparecen en muchas de las campañas premiadas, permitiéndonos comprobar lo mucho que la sociedad ha cambiado en poco tiempo y cómo estos trabajos están impregnados de actualidad.

El Festival Cannes Lions es el encuentro de publicidad y comunicación más prestigioso del mundo. Se trata de un evento que no solo atrae a profesionales del sector, también se ha convertido en un referente de talento e innovación para el arte en general y que Metrópolis lleva siguiendo desde hace muchos años.

El conjunto de campañas que Metrópolis ha elegido este año, principalmente entre las categorías de Film y Film Craft, desvela las preocupaciones de nuestros días: las consecuencias del confinamiento, incluyendo la soledad y las secuelas psicológicas; la necesidad de sostenibilidad, la agudización de la crisis medioambiental, el papel creciente de la tecnología en nuestras vidas (con el metaverso como protagonista) y la Guerra en Ucrania.

Estas son algunas de las campañas que podrán verse en este capítulo de Metrópolis, seleccionadas por ser especialmente representativas de nuestra época:

Un Grand Prix para la realidad de los paralímpicos Uno de los grandes galardones del festival, el perseguido Grand Prix, ha recaído en “Super. Human” (4Creative, London Channel 4. Somesuch. London); una campaña que nos descubre a los deportistas paralímpicos en su cotidianidad, mostrando los sacrificios que han de hacer cada día. Está ambientada con una nueva versión de la canción “So You Want to Be a Boxer?” de Jay Prince. ¿Super. Human¿ (4Creative, London Channel 4. Somesuch. London)

Una araña entrañable En The Spider and The Window (Leo Burnett, Frankfurt-Alemania), una encantadora araña peluda ha encandilado al jurado. Se trata de un simpático anuncio en el que esta criatura se queda hipnotizada con la cámara del teléfono Galaxy S22 Ultra, desplegando, más allá de la ternura que despierta, una interesante reflexión en torno al juego de fantasía, percepción y apariencias que crean las tecnologías. @@FOTO]6672644]

El impacto de la pandemia en los adolescentes The Wish (Penny Serviceplan. Germany, Munich), de la productora Iconoclast Berlín ha sido sin duda una de las piezas más aclamadas. Refleja el impacto de la pandemia en las vidas de los adolescentes. En un spot de cuatro minutos, dirigido por Marcus Ibáñez, un hijo pregunta a su madre qué quiere que le regale por Navidad. Como respuesta, la madre despliega una emotiva reflexión sobre cómo le gustaría que su hijo hiciera aquellas cosas típicas de los adolescentes y que habitualmente los padres critican. “Quiero que te devuelvan tu juventud”, concluye la madre, mientras se escucha una versión de ‘It’s my life’, el célebre tema de Bon Jovi, interpretado por Julius Gause, el actor que da vida al adolescente en el spot. The Wish (Penny Serviceplan. Germany, Munich)

Ironizar con el Metaverso La campaña Metaverrrrrr (Mellow Tunes.One Cool Sound Studio Bangkok- Tailandia) ironiza con la supuesta atracción que el metaverso va a ejercer en la juventud. La tarjeta de crédito First Choice y su agencia, la oficina de Leo Burnett en Bangkok, realizan un spot de estética futurista y chirriante que narra el rodaje de un anuncio en el metaverso. La actuación de los protagonistas virtuales (avatares de personajes de la televisión tailandesa) es interrumpida por los comentarios contradictorios del equipo de marketing. Metaverrrrrr (Mellow Tunes.One Cool Sound Studio Bangkok- Tailandia)

Nuevas hadas sin clichés de género Rayssa Leal, la medallista skater más joven de Brasil en unos Juegos Olímpicos, protagoniza New Fairies. (Wieden+Kennedy, Sao Paulo- Brasil), un spot que transforma la percepción del skateboarding, deporte que se asocia mayoritariamente a la masculinidad; mostrando a Rayssa haciendo brillar todo su talento sobre un monopatín con alas de hada. El spot combina animación e imágenes reales. New Fairies. (Wieden+Kennedy, Sao Paulo- Brasil)

El Ártico se derrite La campaña Can´t negotiate the melting point of ice /“No se puede negociar el punto de fusión del hielo (Nomint, London); nos presenta en una pieza de animación, la historia de un joven oso polar que trata de sobrevivir en un entorno ártico que se derrite a marchas forzadas. Forma parte del programa Ártico de WWF, lanzado para recordar a los líderes mundiales que “una vez que el hielo ártico se derrita, no podemos recuperarlo”. Para crear las esculturas y el entorno de los osos polares se usaron más de mil litros de hielo. Can't negotiate the melting point of ice /¿No se puede negociar el punto de fusión del hielo (Nomint, London)

Detener la experimentación con animales Save Ralph (Vespa Pictures, California USA AllDayeverday Los Ángeles- EE. UU) es un cortometraje animado que forma parte de una campaña para prohibir las pruebas en animales de la industria cosmética. La historia ha impactado por la ironía y la empatía que desprende. En Save Ralph asistimos al día a día del conejo Ralph, ciego de un ojo y cubierto de quemaduras químicas, que “sigue con su trabajo por el bien de los humanos”. La pieza está producida por Humane Society International, una organización que trabaja para prohibir estas investigaciones y para rescatar animales en peligro de extinción. Save Ralph (Vespa Pictures, California USA AllDayeverday Los Ángeles- EE. UU)

Salvar la herencia cultural de Ucrania La campaña “Backup Ukraine” (Virtue Worldwide Nueva York) denuncia que la herencia cultural de Ucrania está en riesgo de desaparecer físicamente como consecuencia de los bombardeos rusos. Por esta razón, los responsables han dotado gratuitamente a los ciudadanos de Ucrania de tecnología para escanear con sus móviles los monumentos en peligro y crear réplicas digitales que se archiven en la nube.