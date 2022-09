Jornada de cancel·lacions a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França, que ha obligat a anul·lar més de 1.000 vols i que ha afectat operacions arreu d'Europa. L'aturada, que reclama pujades salarials per combatre la inflació i més plantilla per fer front a les jubilacions, ha provocat una setantena de cancel·lacions de Vueling a l'Estat, la meitat de les quals a l'aeroport del Prat.

La majoria de clients de les companyies aèries afectades van rebre l'avís de la suspensió del vol aquest dijous i ja no s'han desplaçat a l'aeroport barceloní. Amb tot, alguns, com el Rodrigo, que havia de volar a Brussel·les, s’han assabentat de la cancel·lació al mateix aeroport. “Ningú m’ha avisat i no em donen alternatives”, lamenta.

Air France i Ryanair, els més afectats Les companyies més afectades per la vaga són Air France i Ryanair que han hagut de suspendre més de 400 vols. Aena ha informat que hi ha 280 vols amb origen o destí a França. De moment, al gestor aroportuari li consten 65 cancel·lacions, però avisa que "podran veure's afectats altres vols que sobrevolin l'espai aeri francès", ja que les autoritats gal·les calculen que es quedaran a terra un 50% de les operacions. Per tal de minimitzar els efectes de la vaga, s'ha deshabilitat la regla que restringeix rutes per sobrevolar el Regne Unit per oferir més opcions a les companyies aèries. Per evitar retards de Marsella, els vols amb origen o destí Barcelona o Palma de Mallorca podran optar per l'espai aeri nord-africà.