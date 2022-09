Noves cancel·lacions al Prat

Jornada de cancel·lacions a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França, que ha obligat a anul·lar més de 1.000 vols i que ha afectat operacions arreu d'Europa. L'aturada, que reclama pujades salarials per combatre la inflació i més plantilla per fer front a les jubilacions, ha provocat una setantena de cancel·lacions de Vueling a l'Estat, la meitat de les quals a l'aeroport del Prat.