El primer llargmetratge de Carlota González-Adrio està generant molta expectació per part del públic i de la crítica. Es titula 'La casa entre los cactus', és una òpera prima i ha estat escollida per tancar la secció 'Made in Spain' del Festival de Sant Sebastià.

A 'Punts de vista', Tània Sarrias ha pogut parlar amb la directora barcelonina el dia d'abans de l'estrena oficial. La jove catalana s'ha mostrat expectant i emocionada per l'oportunitat, però sense nervis: "Tot el que estava a les meves mans, ja ho he fet".

1. Una història captivadora plena d'emocions i de misteri 'La casa entre los cactus' explica la història d'un matrimoni perfecte que viu entre els enormes cactus d'un remot paisatge desèrtic amb les seves cinc filles. Però la inesperada arribada d'un excursionista que busca refugi revolucionarà la seva calma. Quan els pares descobreixin que el jove no és qui diu ser, l'enfrontament que lliuraran destaparà terribles secrets que canviaran per sempre la vida de tots. 01.44 min 'La casa entre los cactus', estreno 16 de septiembre L'adaptació del guió va ser obra de l'autor de la novel·la homònima, Paul Pen. A l'artista catalana li va arribar com a encàrrec. "Jo estava escrivint la meva pròpia pel·lícula i, de sobte, em van trucar amb l'oportunitat de dirigir aquest film amb molt poc temps de preparació", reconeix la directora. Qui també considera que és un llargmetratge que no pertany a cap gènere cinematogràfic: "No crec que li faci bé posar-la dins d'una casella tan concreta. Et perds moltes coses pel camí. Al final, només hi ha quatre gèneres i és impossible ficar totes les pel·lícules allà".

2. Protagonitzada per un cartell de luxe La guanyadora al Goya a millor actriu, Adriana Gil, dona vida a Rosa, un personatge que ella mateixa va definir a 'A Media Mañana' com "molt difícil d'entendre". Una dona que "funciona d'una altra manera" amb actes que "no estan malament" perquè es troben dins del que li ha tocat viure. El cartell el completen Daniel Grau en el paper d'Elmer, el marit de la Rosa i pare de les cinc filles; i Ricardo Gómez, qui interpreta al jove excursionista que revolucionarà tota la família.



3. Una directora novell amb un gran talent González-Agrio es va graduar a l'Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). Tot i que es va especialitzar en direcció d'art, desenvolupa els seus projectes com a guionista i directora. El 2019 va finalitzar els seus estudis amb el curt 'Solsticio de verano', amb el que va obtenir el Premi a Millor Curt Espanyol en la 64a edició del SEMINCI de Valladolid amb només vint-i-tres anys. Els actors protagonistes de 'La casa entre los cactus' són uns grans admiradors de la seva forma de treballar. Ricardo Gómez afirma que "té un ull molt fi amb cada petit detall" i Daniel Grao que "amb una aparent fragilitat i sensibilitat, és rotunda en el que vol, com ho vol i incansable fins que ho té".

4. Clausura la secció 'Made in Spain' del Festival de Sant Sebastià El Festival de Sant Sebastià celebra la seva 70a edició del 16 al 24 de setembre. Un aniversari amb el qual el certamen tornarà a lluir les seves millors gales i recuperarà la normalitat i el glamur d'edicions anteriors. Tot i ser una òpera prima, 'La casa entre los cactus' ha estat escollida per clausurar la secció 'Made in Spain'. Un fet que resumeix la bona rebuda que ha tingut la pel·lícula per part de la crítica. La 2 emetrà les gales d'inauguració i de clausura, i els premis Donostia a Juliette Binoche y David Cronenber.