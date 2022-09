Punts de vista - Entrevista a Carlota González-Agrio

Després d'obtenir el Premi a Millor Curt Espanyol en la 64a edició del Festival Internacional de Valladolid amb 'Solsticio de verano', Carlota González-Adrio debuta com a directora d'un llargmetratge, 'La casa entre los cactus'. El guió està basat en la novel·la homònima de Paul Pen i s'ha rodat en diverses localitzacions de Las Palmas. Està protagonitzada per Adriana Gil, Daniel Grau i Ricardo Gómez, entre d'altres i ha estat escollida per tancar la secció 'Made in Spain' del Festival de Sant Sebastià.