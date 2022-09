El 2024 començarà la transformació de l'antiga presó de la Model, vuit anys després del seu tancament. El primer que es farà serà construir un institut-escola, un poliesportiu i un sistema de subministrament d'energia. A la vegada, s'obrirà un espai de memòria que ocuparà un edifici separat. La resta d'equipaments, com els pisos públics o el parc, es projecten per aquí cinc anys. Mentrestant, alguns espais s'obriran provisionalment per ús veïnal.

“�� El 2024 començarà la transformació de l'antiga presó de la #Model, 8 anys després del seu tancament | @mariasanchezl @RTVECatalunya



➕ Info a https://t.co/f2rqFDJJl0 pic.twitter.com/9nj8JaSeto“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 15, 2022

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el projecte definitiu de transformació de l'antiga presó de la Model, i ha indicat que té previst iniciar la redacció dels projectes dels primers equipaments a principis del 2023 amb un pressupost de 2 milions d'euros. L'objectiu és que aquests edificis estiguin llestos entre el 2026 i el 2027.

L'institut-escola, per a l'Escola Xirinacs El consistori ha detallat que l'edifici de l'institut-escola es destinarà a l'Escola Xirinacs. Aquesta ja es troba de forma provisional a l'espai de l'antiga presó. L'altra escola que també s'hi situa al recinte, l'Escola Entença, no ocuparà l'espai de la Model i s'hi buscarà una solució definitiva d'ubicació, i s'està considerant el fet de situar-se al solar de l'antiga caserna de Bombers. La renovació de l'antiga presó de la Model crearà nous equipaments amb diferents usos socials i habitacionals