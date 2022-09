La importància de la mirada queda més que palesa a la nova novel·la de Maria de la Pau Janer: 'Tots els noms d'Helena'. L'escriptora mallorquina obre les pàgines del seu nou llibre a 'Punts de vista' després de set anys sense publicar-ne cap.

Un fet que viu amb una barreja d'il·lusió i vertigen. "Tinc la sensació que és el meu primer llibre. Quan el veig a l'aparador d'una llibreria sento alegria. És la culminació d'una feina que ha durat molt de temps, on he posat molt d'esforç i moltes ganes", reconeix l'autora.

Amb els anys, la novel·lista s'ha anat adonant de la dificultat que té viure de l'escriptura: "Quan vaig començar amb dinou anys era una inconscient, pensava que això era facilíssim, i no. És una carrera on sempre estàs aprenent, sempre estàs cercant coses noves".

"El Joan ha estat importantíssim a la meva vida, l'he estimat moltíssim i l'estimaré sempre. Li he d'agrair tantes coses... Mentre jo escrivia aquesta novel·la ell l'anava llegint, em feia comentaris i em preguntava com seria el final. Jo mai li vaig voler dir i no el va arribar a llegir".

Maria de la Pau Janer participarà a la Setmana del Llibre en Català

Com no podria ser d'una altra manera, Maria de la Pau Janer participarà a la Setmana del Llibre en Català, que celebra la 40a edició al Moll de la Fusta. Del 9 al 18 de setembre hi haurà més de 300 activitats al voltant del món editorial català. A més, aquest any s’hi estrena un espai familiar participatiu per introduir la lectura als més petits.