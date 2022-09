El plató de 'Punts de vista' es vesteix de gala per rebre a un referent indiscutible del cinema espanyol, José Sacristán. L'endemà de ser reconegut per l'Acadèmia de Cinema Català i mesos després de rebre el Goya d'Honor per la seva trajectòria, ha repassat els seus inicis i els moments més emblemàtics de la seva carrera amb Tània Sarrias.

Amb vuitanta-cinc anys, l'actor assegura que s'ha de vigilar molt de prop "la professionalitat i l'experiència, ja que són enemigues mortals de la creativitat. Creure que ho saps tot és un error. Això és un aprenentatge permanent i tinc la sort de treballar amb joves amb els que aprenc de la mirada i de la forma de fer i de deixar de fer".

04.35 min José Sacristán recibe el Goya de Honor 2022

L'artista assegura que, en molts moments de la seva carrera, acceptava tots els papers que li proposaven: "havia de pagar cada mes el rebut de la llum". Ara és un actor consolidat que, tot i sentir "la inseguretat permanent que es porta en aquest ofici on mai saps com vindran les coses", assegura que se sent afortunat amb els projectes que està duent a terme, ja que les seves ambicions s'han anat recol·locant amb pas del temps.

02.06 min Imprescindibles - José Sacristán, el actor fetiche de la Transición