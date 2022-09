El mes de setembre arriba ple de moltes estrenes teatrals que no et pots perdre. Per ajudar-te a escollir entre tantes propostes, l’actriu Miriam Tortosa ha seleccionat a ‘Punts de vista’, programa disponible a RTVE Play Catalunya, tres obres de teatre que pots anar a veure a la ciutat de Barcelona aquesta tardor: ‘La trena’, una versió de ‘Romeu i Julieta’ i ‘Austràlia’.

La trena 'La trena', que es va estrenar el 13 de setembre al Teatre Goya, suposa el retrobament de tres grans actrius que van treballar juntes en un projecte anterior: Clara Segura, Cristina Genebat i Marta Marco. Aquesta vegada, Segura està al càrrec de la direcció, però també hi participa en l’obra fent de narradora del relat. I per completar aquest repartiment de luxe han fixat l’actriu Carlota Olcina. Amb ‘La trena’ han volgut sobretot donar importància a la presència de personatges femenins de més de quaranta anys que no abunden a l’escena teatral.

Romeu i Julieta A partir d’octubre, torna al Teatre Poliorama l’obra ‘Romeu i Julieta’, dirigida per David Selvas i adaptació de Joan Lleó. És una proposta per arrossegar el públic més jove, per això també faran funcions als matins. I com ho fa el director per atraure el jovent? A banda del meravellós càsting, Selvas treu la part més cursi i romàntica de la història d'amor dels amants de Verona. El director fa servir música actual com cançons de Black Eyed Peas o Billie Eilish o a través de temes de hip-hop o trap i també ho fa projeccions visuals que el jovent associa amb sèries com d'Èlite, Euphoria o Sex Education. Al juny David Selvas i dos dels protagonistes de ‘Romeu i Julieta’, Nil Cardoner i Anna Barrachina, van venir al plató de ‘Punts de vista’ per parlar amb Tània Sarrias sobre aquesta proposta contemporània i poc romàntica del clàssic literari. 'Romeu i Julieta', de l'amor romàntic al reggaeton