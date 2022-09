La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 40a edició

L'equip de 'Punts de vista' se'n va cap al Moll de la Fusta a celebrar la 40a Setmana del Llibre en Català. Del 9 al 8 de setembre hi haurà més de 300 activitats al voltant del món editorial. A més, aquest any s'hi estrena un espai familiar participatiu per introduir la lectura als més petits.punts de vista fira del llibre