Setembre està carregat de novetats literàries. A la secció del club de lectura de ‘Punts de vista’, d’entre tots els llibres que es publiquen aquest mes, la periodista Begoña Gómez destaca ‘La família’ (Anagrama), la nova novel·la de l’escriptora madrilenya Sara Mesa: “Jo crec que serà un dels llibres dels quals més es parlarà i el trobarem molt present a les llibreries”. Però per què? A continuació, t’expliquem alguns dels motius.

Aparentment, el títol del llibre ‘La família’ és neutre, però a l’hora inquietant. El terme família o familiar es fa servir normalment amb una connotació positiva. Tanmateix, l’autora ha dit en diverses entrevistes que també hauria de mirar-se des d’un punt de vista negatiu . La família pot destrossar-te la vida, no?

Els llibres de Sara Mesa es fan amb materials de la quotidianitat, però “tenen un rerefons tèrbol que provoquen un cert desassossec”, apunta Begoña Gómez. En aquesta novel·la trobem una família espanyola de classe mitjana formada per dos pares i quatre fills. Un dels fills és una neboda que han adoptat i s’incorpora a la família més tard. L’escriptora es va movent pels punts de vista de tots els membres i entre ells hi ha relacions molt tenses...

Entre tots els personatges de la novel·la, la periodista destaca el pare que es diu Damián : “ És un bo dolent”. És una persona que creu molt en les causes justes, però alhora exerceix molta crueltat amb els seus fills i amb els que l'envolten. “Una crueltat subtil sense violència”, remarca Begoña Gómez .

Una autora molt interessant

Segons la col·laboradora de ‘Punts de vista’, Sara Mesa és una autora molt interessant. La madrilenya té un univers propi i una manera molt delicada de relatar la quotidianitat. “Desperta allò que és estrany del que sembla normal”, assegura la periodista. A més, Mesa és molt prolífica, és a dir, publica bastant sovint perquè els seus llibres són relativament curts.

Tampoc podem oblidar que el seu llibre anterior titulat ‘Un Amor’ va ser molt ben rebut pel públic i la directora Isabel Coixet l’adaptarà al cinema. Com els lectors acolliran ‘La família’? Encara no ho sabem, però en paraules de l’experta en literatura “quan el llegeixes, tens ganes de comentar-lo.”. Serà el boca-orella clau en el seu possible èxit?