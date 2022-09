Ildefonso Falcones visita el plató de 'Punts de Vista' per parlar amb la Tània Sarrias sobre 'Esclava de la Llibertat', un nou títol publicat el 30 d'agost on reflexiona sobre l'esclavitud a les colònies espanyoles i les seves últimes conseqüències avui en dia.

L'escriptor nascut a Barcelona fa una crida a la memòria històrica afirmant que 'cuando pensamos en la esclavitud nos vamos a épocas muy lejanas, pero mis abuelos fueron coeatios a la esclavitud'. Un tema que, segons l'autor, està contínua present per la invisibilitat dels afrodescendents i l'auge del racisme amb els moviments d'extrema dreta.

'Esclava de la Llibertat' parla de la lluita de dues dones negres en èpoques diferents, la Cuba esclavista colonial i l'Espanya del segle XXI. Està protagonitzat per Kaweka, una esclava guineana a la Cuba espanyola de finals del segle XIX, amb el contrapunt d'una trama contemporània ambientada al món de les finances del Madrid actual.

01.26 min Ildefonso Falcones regresa con una novela contra el racismo, 'Esclava de la libertad'

Amb més d'onze milions d'exemplars, Ildefonso és el segon escriptor espanyol viu amb més llibres venuts del món, només superat per Arturo Pérez-Reverte. 'La Catedral del Mar' (2006), la seva primera novel·la, es va convertir en un fenomen editorial mundial sense precedents, reconeguda tant pels lectors com per la crítica i publicada a més de quaranta països. Deu anys després, el 2016, va publicar la seva esperadíssima segona part, 'Los herederos de la tierra'.